حضر الجمهور وغاب "النمور"

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) سقط الشباب ثالث ترتيب الدوري في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الاتحاد صاحب الترتيب قبل الأخير، الذي جمعهما أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله سقط الشباب ثالث ترتيب الدوري في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الاتحاد صاحب الترتيب قبل الأخير، الذي جمعهما أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) وبحضور 46 ألف مشجع في ختام لقاءات الجولة السابعة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يحافظ الشباب على مركزه الثالث برصيد 33 نقطة، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى عشر نقاط وفي المركز الخامس عشر. وفي بريدة، تجاوز الاتفاق مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وجاء هدفا الاتفاق عن طريق مهاجمه كريستيان جوانكا (هدفين د. 9، 45+1)، فيما جاء هدف الرائد عن طريق محمد العمري في 90+2، ليرتفع رصيد الاتفاق إلى 26 نقطة محتلاً المركز السابع، فيما تجمد رصيد الرائد عند 22 نقطة في المركز العاشر.



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