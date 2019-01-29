حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الفريقين في الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز على ملعب “بتروسبورت”.

وجاءت أهداف الزمالك عن طريق محمود علاء هدفين والتونسي فرجاني ساسي هدفين وشهدت المباراة طرد حازم إمام من نادي الزمالك في الدقيقة 84، فيما أحرز باولون فوافي هدف المقاصة الوحيد في الوقت الضائع من المباراة لتصبح النتيجة 4 /1.

ولعب الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: عماد السيد، وخط الدفاع: بهاء مجدي- محمود علاء- محمد عبد الغني- حازم إمام، وخط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – أوباما – إبراهيم حسن. وخط الهجوم: عمر السعيد.

فيما لعب المقاصة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد عادل، خط الدفاع: عصام صبحي – أحمد مودي – طه عادل – محمد دسوقي، خط الوسط: محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – شيميلس بيكلى – ميدو جابر، خط الهجوم: جون أنطوي

ورفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد المقاصة عند 30 نقطة في المركز الرابع.

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يفوز على المقاصة برباعية و يواصل صدارة الدوري برصيد 45 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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