شكرا لقرائتكم ترتيب فرق الدورى المصرى بعد مباريات اليوم 29 / 1 / 2019 الزمالك فى السما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز وذلك بعد فوزه المستحق على حساب مصر المقاصة اليوم ضمن مباريات الجولة العشرين للبطولة الأشهر وذلك عقب انتهاء مباريات اليوم بالجولة 20 لبطولة الدورى الممتاز.

وفاز الزمالك بأربعة أهداف لهدف حيث سجل للأبيض محمود علاء وفرجانى ساسى هدفين لكل منهما.

ووصل الزمالك الى النقطة 45 متفوقًا على اقرب منافسيه بيراميدز صاحب النقاط التسعة والثلاثين.

جدول ترتيب الدورى الممتاز



جدول الدورى

الزمالك يحقق انتصار عريض على المقاصة

واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محققًا فوزًا غاليًا وكبيرًا على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى.

تقدم محمود علاء بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء من كرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة فى المرمى، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه من ضربة جزاء.

وفى الشوط الثانى أحرز التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك هدفين لفريقه فى الدقيقتين 58 و72 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء نجح باولن فوافى صانع ألعاب المقاصة من إحراز هدف فريقه الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة محلقًا فى صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 30 نقطة وما زال فى المركز الرابع.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت جدلا كبير بعدما اختارت لجنة الحكام محمود البنا لإدارة المباراة عقب تصريحات سيد عبدالحفيظ والتى انتقد فيها عدم اختيار البنا لإدارة مواجهات الأبيض

لم يمكث لاعبو الفريقين كثيرًا لفترة جس النبض وبادر لاعبو المقاصة بالضغط على لاعبى الزمالك ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات الثنائى شيمس بيكلى وباولن فوافى فى منطقة وسط الملعب، وفى الدقيقة الثانية أطلق فوافى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بسلام على عماد السيد حارس الزمالك.