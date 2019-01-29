شكرا لقرائتكم أجاي يرقص على أنغام مافيا.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو لنجم النادى الأهلى جونيور أجايى وهو يقوم بالرقص فى أحد الحفلات. وقام اللاعب الشهبير بالرقص على أنغام أغنية مافيا للنجم والفنان محمد رمضان كما قام بأداء حركات الأغنية التى شهدت نجاحًا كبيرًا فى الشارع المصري والعربي. ونجح أجايى فى اثبات أحقيته بالتواجد فى التشكيلة الاساسية للفريق بعدما استطاع قيادة فريقه للفوز على المقاصة مؤخرا بثلاثية نظيفة فى الدورى الممتاز.

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