شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. السيتي يتقدم على نيوكاسل بهدف وتعادل اليونايتد مع بيرنلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مانشستر سيتي على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد فى الشوط الأول من مواجهة الفريقين المقامة على ملعب "سانت جيمس بارك" بالجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى.

ونجح النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، فى تسجيل أسرع أهداف الموسم فى الدوري الانجليزي، وذلك بعدما سجل هدف الشوط الأول، بعد 24 ثانية فقط من بداية المباراة، ليكون أسرع هدف هذا الموسم فى مسابقة البريميرليج، وهو أسرع أهداف السيتي فى الدوري منذ عدف خيسوس نافاس لاعب فريق السابق أمام توتنهام في عام 2013 والذي جاء بعد 13 ثانية فقط.

ويدخل السيتي المباراة في وصافة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 56 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول بـ60 نقطة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من باقى المباريات على النحو التالي:

مانشستر يونايتد 0 Vs بيرنلى 0

فولهام 1 Vs برايتون 2

وولفرهامبتون 0 Vs وست هام 0

هدرسفيلد تاون 0 Vs إيفرتون 1



أجويرو يحتفل بالهدف

أجويرو يسجل الأول

دى بروين

فرحة التقدم