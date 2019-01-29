شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 29 / 1 / 2019 فالفيردى يطلب دعم الجماهير فى موقعة إشبيليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم برشلونة تدريباته اليوم استعدادا لخوض مواجهة إشبيليه غدا الأربعاء على ملعب "كامب نو" فى اياب دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا، حيث خسر البارسا ذهابا 2-0.

وتحدث المدير الفنى إرنستو فالفيردى فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء.

فالفيردى: أتمنى مساندة الجماهير فى كامب نو

"هو تحدى لنا أن نعود بالنتيجة، لم نتحصل على نتيجة جيدة فى إشبيلية ولدينا 90 دقيقة لمحاولة قلب الأمور، من الصعب أن تلعب 3 مبارايات خلال 6 أيام لكن الأولوية لنا هى الفوز".

"فى جميع تصريحاتنا وضحنا بأننا نريد الفوز بالكأس، نريد ان نثبت غداً بأننا نريد التأهل نريد أن نستمر بالبطولة وبمثل هكذا مواقف نحتاج دعم جمهورنا .. نتمنى منهم الحضور غدا نا وبارتيميو لدينا شعور جيد بالإستمرار مع الفريق، اذا هنالك شئ سوف اتواصل معه".

"ماذا لو فشلنا بالتأهل؟ سنحاول العبور لإن الفشل يعتبر خطوة للخلف.. لو لم نعبر ستشرق الشمس من جديد وهناك مباراة أخرى وتحدى أخر يوم الاحد، سواء فزنا او خسرنا غداً الشمس سوف تشرق و نلعب مباراة اخرى".

"ميسى؟ إذا قررت عدم إشراكه يجب علي إقناعه بسبب مقنع.. إذا سيلعب لا يوجد شئ أقوله له، أتمنى من جمهور الكامب نو القدوم غدا لتحفيز اللاعبين".



فالفيردى

نيمار يتوسل من أجل العودة إلى برشلونة

توسّل البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لإدارة برشلونة من أجل العودة مجدداً إلى صفوف الفريق الكتالونى.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "أس"الأسبانية، إن نيمار دا سيلفا، توسّل إلى إدارة برشلونة من خلال رسالة واتساب لإعادته مجدداً إلى صفوف البلوجرانا بعد موسم ونصف مع باريس سان جيرمان.

وأضاف التقرير، أن نادي برشلونة استغل رسالة واتساب التي أرسلها نيمار لإقناع فرينكى دى يونج المنضم حديثًا من أياكس من أجل إقناعه للانضمام إلى النادي الكتالوني والذى دخل فى مفاوضات مع مانشستر سيتى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث أخبره مسئولى النادى أن نيما يطلب العودة وإذا لم ينتقل إلى البلوجرانا حاليًا سيتم التعاقد مع النجم البرازيلى.

ورحل نيمار من برشلونة وإنضم إلى باريس سان جيرمان فى صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو فى صفقة "القرن"، بحثاً عن لقب النجم الأوحد والخروج من ظل الأرجنتينى ليونيل ميسي.

أكدت الصحيفة، إن نيمار أرسل الرسالة إلى إداريين ولاعبين في فريق برشلونة متوسلا للعودة، وأن النادي الكتالوني استخدم الرسالة كأداة تسويقية لإقناع دى يونج والذي وقع بالفعل مع النادي الكتالوني مؤخراً مقابل 86 مليون يورو، وسينضم للفريق في يوليو المقبل.

وترددت تقارير حول إضطرار مسئولى باريس سان جيرمان لبيع أحد نجميه نيمار أو مبابي خلال الصيف المقبل لعدم الدخول في أزمات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن قوانين اللعب المالي النظيف.



نيمار

دينيس سواريز ينتقل إلى أرسنال على سبيل الإعارة

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن لاعب برشلونة دينيس سواريز سينتقل إلى أرسنال الإنجليزى على سبيل الاعارة، وسيدفع النادى اللندنى 2.5 مليون جنيه استرلينى نظير الإعارة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن البارسا يملك عرضين من إشبيلية وريال بيتيس بين الـ15 والـ19 مليون من أجل دينيس سواريز، لكن اللاعب مصمم على الذهاب للجانرز وأن المدير الفنى أوناى ايمرى مصمم على التعاقد معه.