شكرا لقرائتكم شوط أول سلبى بين أرسنال وكارديف سيتي بمشاركة النني.. وسالا الحاضر الغائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم التعادل السلبى بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة أرسنال أمام ضيفه كارديف سيتي، فى اللقاء الذى يقام على ملعب "الإمارات" فى الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويشارك فى المباراة منذ بدايتها مع الجانرز الدولي المصرى محمد النني، وذلك للمرة الثانية أساسيا هذا الموسم فى البريميليج، بعد أن سبق وبدأ لقاء بيرنلى.

ووقف لاعبو الفريقين قبل انطلاق اللقاء دقيقة صمت حدادا على الأرجنتينى ايميليانو سالا مهاجم كارديف سيتي الذى تعرض لحادثة طيران خلال توجهه للإنضمام للفريق هذا الشهر ولم يستدل على وجوده حتى الآن.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بينما كارديف سيتى فى المركز الـ 18 برصيد 19 نقطة.

وبدأ أرسنال اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: ليشتشتاينر - موستافى - مونريال - كولاسيناتش

خط الوسط: الننى - جندوزى - توريرا - أوزيل

خط الهجوم: لاكازيت - أوباميانج



الجماهير فى اللقاء

دقيقة صمت على سالا