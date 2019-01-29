شكرا لقرائتكم فيديو.. بعد الفوز فى وجود البنا.. الزمالك يدعو عبدالحفيظ لتحكيم مبارياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك رسالة قاسية الى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى بعد انتهاء فعاليات المباراة التى جمعت الأبيض والمقاصة بالدورى الممتاز. ونجح الزمالك فى الفوز على المقاصة بأربعة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز. أكد أمير مرتضى فى تصريحات للأستوديو التحليلى بقناة "أون سبورت" : "إختار الحكام اللى انت عايزها لو سيد عبد الحفيظ حكم مباراة الزمالك هانكسب". أضاف أن الزمالك كسب بقدراته الفنية ومستوى لاعبيه وانه يسير فى طريقه نجو التتويج بالبطولة دون النظر لنتائج الفريق الأخرى.

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