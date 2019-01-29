شكرا لقرائتكم أجويرو يسجل أسرع أهداف الموسم فى البريميرليج.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، فى تسجيل أسرع أهداف الموسم فى الدوري الانجليزي، وذلك بعدما سجل هدف فريقه مانشستر سيتي الأول ضد فريق نيوكاسل يونايتد، خلال التى تجمع الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ24 من البريميرليج.
هدف أجويرو جاء بعد 24 ثانية فقط من بداية المباراة، ليكون أسرع هدف هذا الموسم فى مسابقة البريميرليج، وهو أسرع أهداف السيتي فى الدوري منذ عدف خيسوس نافاس لاعب فريق السابق أمام توتنهام في عام 2013 والذي جاء بعد 13 ثانية فقط.
ويدخل السيتي المباراة في وصافة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 56 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول بـ60 نقطة.
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