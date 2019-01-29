شكرا لقرائتكم هل يضم الزمالك صفقات شتوية جديدة؟ أمير مرتضي يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضي المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، إن النادي لن يبرم صفقات شتوية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير الحالي.

أوضح أمير مرتضي بعد الفوز علي المقاصة برباعية في الدوري إن الزمالك يسير بخطي ثابتة في الدوري بعد حصد الثلاث النقاط ، ولن نضم وجوه جديدة.

واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محققًا فوزًا غاليًا وكبيرًا على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى ، تقدم محمود علاء بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء من كرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة فى المرمى، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه من ضربة جزاء ، وفى الشوط الثانى أحرز التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك هدفين لفريقه فى الدقيقتين 58 و72 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء نجح باولن فوافى صانع ألعاب المقاصة من إحراز هدف فريقه الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.