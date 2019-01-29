شكرا لقرائتكم المعلم شعبان: الزمالك فتح السيرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غرد الفنان الشاب وليد فواز عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عقب انتهاء مباراة الزمالك والمقاصة التى أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 20 لبطولة الدورى الممتاز. وقال فواز الذى أشتهر بالعديد من الألقاب التى شارك بها فى الأعمال الدرامية على رأسها المعلم شعبان فى "طاقة نور"، والنطاط بمسلسل "حارة اليهود" واحمد عرنوس فى مسلسل "السبع وصايا": "وحشني السيرك القومي اللي مقام في الزمالك". ويعرف عن وليد فواز انتمائه لنادى الزمالك

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