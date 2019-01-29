شكرا لقرائتكم ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم 29 / 1 / 2019 محمود علاء يوسع الفارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيم اليوم الثلاثاء الموافق 29 / 1 / 2019 مباراة ضمن الأسبوع الـ20 لبطولة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى الزمالك مع نظيره الزمالك.

وبعد مواجهة اليوم وسع محمود علاء مدافع الزمالك الفارق على صدارة الهدافين برصيد 12 هدف بينما جاء أحمد على مهاجم المقاولون وبيكلى مهاجم المقاصة ومحمود كهربا لاعب الزمالك وحسام باولو مهاجم الداخلية فى المركز الثانى برصيد 9 أهداف بينما حل فى المركز الثالث كلا من صلاح امين لاعب النجوم وكينو لاعب بيراميدز وجون انطوي لاعب المقاصة وابراهيما نداي لاعب دجلة برصيد 7 أهداف بينما حل فى المركز الرابع شيلونجو لاعب الاسماعيلى ومحمد رجب لاعب الانتاج الحربي ومصطفى محمد لاعب طلائع الجيش واسلام رشدى لاعب الجونة برصيد 6 اهداف.

فاز الزمالك على نظيره المقاصة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الدورى الممتاز حيث استطاع محمود علاء احراز هدفين فى الشوط الأول بالدقيقتين 41 و 47.



ترتيب الهدافين الزمالك يفوز على المقاصة برباعية واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محققًا فوزًا غاليًا وكبيرًا على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى. تقدم محمود علاء بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء من كرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة فى المرمى، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه من ضربة جزاء. وفى الشوط الثانى أحرز التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك هدفين لفريقه فى الدقيقتين 58 و72 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء نجح باولن فوافى صانع ألعاب المقاصة من إحراز هدف فريقه الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة محلقًا فى صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 30 نقطة وما زال فى المركز الرابع. وكانت الساعات الماضية قد شهدت جدلا كبير بعدما اختارت لجنة الحكام محمود البنا لإدارة المباراة عقب تصريحات سيد عبدالحفيظ والتى انتقد فيها عدم اختيار البنا لإدارة مواجهات الأبيض لم يمكث لاعبو الفريقين كثيرًا لفترة جس النبض وبادر لاعبو المقاصة بالضغط على لاعبى الزمالك ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات الثنائى شيمس بيكلى وباولن فوافى فى منطقة وسط الملعب، وفى الدقيقة الثانية أطلق فوافى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بسلام على عماد السيد حارس الزمالك.

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