شكرا لقرائتكم إشارات خارجة وسباب من جماهير الزمالك للحكم محمود البنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت جماهير الزمالك السباب على الحكم الدولى محمود البنا خلال فعاليات مباراة الأبيض ضد المقاصة والتى انتهت بفوز الأبيض برباعية مقابل هدف وحيد، ومواصلته صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز.

واعترضت الجماهير على بعض قرارات البنا خلال المباراة وهو الأمر الذى شهده الحاضرون بمدرجات ملعب المباراة، كما تم توجيه اشارات خارجة من الجماهير للحكم خلال أحداث المباراة.

وصاحب تعيين البنا حكمًا لمباراة الزمالك والمقاصة جدل كبير خاصة بعد مطالبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي باختيار البنا لادارة مباريات الزمالك.