الزمالك يقسو على مصر المقاصة في الدوري المصري

اسماء السيد - قسا الزمالك المتصدر على ضيفه مصر المقاصة بالفوز عليه 4-1 الثلاثاء على ملعب بتروسبورت في المرحلة العشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل محمود علاء (42 و2+45 من ركلة جزاء) وفرجاني ساسي (58 و72) أهداف الزمالك، والمدغشقري باولين فوافي (3+90) هدف المقاصة.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده الى 45 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي خاض مباراتين أكثر من منافسه، في حين توقف رصيد مصر المقاصة عند 30 نقطة في المركز الرابع.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول لكن المحاولات الهجومية افتقدت اللمسة الاخيرة الى أن حملت الدقيقة 42 هدفا لهداف الزمالك والدوري محمود علاء الذي رفع رصيده الى 12 هدفا، بعدما سدد الكرة المرتدة خلف مدافعي المقاصة مباشرة على يمين احمد عادل عبد المنعم.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك اثر عرقلة عمر السعيد، انبرى لها محمود علاء وسدد على يسار احمد عادل عبد المنعم (2+45).

وواصل الزمالك هجومه الضاغط في الشوط الثاني، سعيا لزيادة غلة الاهداف وحسم المباراة، وكاد فرجاني ساسي أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 52 من تسديدة قوية تصدى لها القائم الايسر لمرمى احمد عادل عبد المنعم.

وفى الدقيقة 58، نجح ساسي في اضافة الهدف الثالث للزمالك من هجمة منظمة وكرة سددها على يسار عبد المنعم.

مع مرور الوقت، استغل لاعبو الزمالك الاندفاع الهجومي للاعبي المقاصة، بشن عدة هجمات مرتدة شكلت خطورة على مرمى الضيوف حتى نجح ساسي في اضافة الهدف الرابع لفريقه والثاني له، بعدما حول الكرة العرضية رأسية على يسار عبد المنعم (72).

وفى الدقيقة 85، رفع الحكم البطاقة الحمراء لقائد الزمالك حازم امام لتهجمه على الحكم المساعد، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين دون أن يؤثر ذلك على فوز فريقه الذي اهتزت شباكه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بهدف فوافي الذي جاء من تسديدة قوية على يمين عماد السيد.

أهداف المباراة: