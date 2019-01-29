شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يعود للقاهرة بعد جراحة الصليبى ويظهر فى الأهلي غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل محمد محمود، لاعب الأهلى إلى القاهرة اليوم، الثلاثاء، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا مؤخرًا ومن المقرر أن يخضع اللاعب برنامجًا تأهيليًا لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بالنادى الأهلي، على أن يعود إلى ألمانيا بعدها لعرض نفسه على الطبيب الألمانى الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبى.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة فى ألمانيا بعدما تعرض للإصابة فى الرباط الصليبى وغضروف الركبة خلال مشاركته الثانية مع الأهلى أمام سموحة، وهى المباراة التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يظهر محمد محمود فى النادى الاهلى غدًا لعقد جلسة مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود لتحديد البرنامج العلاجى الذى سيؤديه خلال الفترة المقبلة.