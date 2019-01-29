الأهلى يخسر أمام الجزيرة بدورى السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق سلة الأهلى "رجال" أمام نظيره الجزيرة بنتيجة 82/86 بالجولة السادسة من ذهاب الدور الأول من دورى سوبر السلة . كما خسر سبورتنج أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 75/68 فى منافسات نفس الجولة. يذكر أن مباريات الدورى تقام بنظام الذهاب والعودة

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