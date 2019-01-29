شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محققًا فوزًا غاليًا وكبيرًا على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى.

تقدم محمود علاء بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء من كرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة فى المرمى، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه من ضربة جزاء.

وفى الشوط الثانى أحرز التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك هدفين لفريقه فى الدقيقتين 58 و72 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء نجح باولن فوافى صانع ألعاب المقاصة من إحراز هدف فريقه الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة محلقًا فى صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 30 نقطة وما زال فى المركز الرابع.