شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك ومصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى مراقب مباراة الزمالك والمقاصة المؤتمر الصحفي للقاء بسبب عدم حضور جروس المدير الفني للزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للفريق الفيومي.
وفاز الزمالك على المقاصة برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، في حين يحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
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