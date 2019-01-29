شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى لـ"عبد الحفيظ": لو عاوز تحكم مباريات الزمالك مستعدين وسنفوز أيضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الفريق يخوض مباريات الدورى مثل مباريات الكئوس من أجل الفوز، وشدد على أنه بالرغم من غياب النقاز وعبد الله جمعة إلا أن الفريق قدم عرضا قويا أمام المقاصة وفاز برباعية.

وشدد أمير فى تصريحات لقناة ONSPORT، أن الزمالك صاحب شخصية ويفوز بأى مجموعة لاعبين تشارك فى المباريات، وأوضح أن الإدارة حافظت على الهيكل الأساسى للفريق.

ووجه أمير مرتضى رسالة لسيد عبد الحفيظ المشرف على الكرة بالأهلى قائلاً: "أقول لسيد عبد الحفيظ يمكنك أن تحكم لنا مباريات الزمالك لا مشكلة لدين وسنفوز أيضًا، وتساءل: هل كانت هناك صدفة بتعيين محمود البنا بعد طلب سيد عبد الحفيظ؟.