شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 29 / 1 / 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة منها فوز كبير للزمالك على مصر المقاصة برباعية..والحضرى ينضم للنجوم

واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محققًا فوزًا غاليًا وكبيرًا على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى.

لازال السد العالى عصام الحضرى، يشير فى كل جولاته الإعلامية سواء حين ينتقل من نادٍ لنادٍ أو فى أى مؤتمر صحفى، إنه سيظل متمسكًا بأمنية لم يحققها رغم كل ما حققه من إنجازات، وهى أن يعتزل كرة القدم فى النادى الأهلى، مشيرًا إلى أن الاعتزال فى القلعة الحمراء التى شهدت عناوين شهرته الأهم، هو خير ختام لمشواره المحلى والقارى والعالمى.

رسميا.. 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى وسيمبا

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الأمن وافق رسمياً على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى المُقرر لها يوم 2 فبراير المقبل باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

انتظم إسماعيل الليثى لاعب الأهلى الجديد فى مران الفريق الجماعى اليوم الثلاثاء للمرة الأولى، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة.

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقة هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، عصر اليوم استاد السلام الذى يستضيف بعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" محمود البنا حكمًا لمباراة الهلال السودانى وكوتوكو الغانى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بالكونفيدرالية.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن فسخ التعاقد مع المالي ساليف كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي.

تحدث الحارس الأسطورى عصام الحضرى عن مواجهة الزمالك فى أولى مبارياته مع فريق النجوم، بعدما وقع عقود انضمامه للأخير لمدة 6 أشهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أرسلت إدارة النادى الأهلى خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراتى الأهلى مع كلٍ من الزمالك وبيراميدز فى بطولة الدورى، وأكّدت إدارة الأهلى أن يكون الحكام من أوروبا، وأصحاب سيرة ذاتية ناصعة فى البطولات القارية والعالمية.

ينافس أحمد الشيخ لاعب الأهلى زميله بالفريق صالح جمعة على القيد فى ملحق القائمة الأفريقية التى سيتم إغلاقها أواخر يناير الجاري.

يخضع رمضان صبحى لاعب الأهلى لفحص طبى عصر اليوم الثلاثاء، لتحديد مصيره من المشاركة مع الفريق فى مباراة سيمبا التنزانى ببطولة أفريقيا.