شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز بعد مباريات الثلاثاء 29 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 29 / 1 / 2019، إقامة مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى الممتاز من الجولة العاشرة، حيث استضاف الزمالك نظيره مصر المقاصة، وفاز الفريق الأبيض بنتيجة ثقيلة 4/1 بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب بتروسبورت.

الزمالك ينصب السيرك ويهزم المقاصة برباعية

واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محققًا فوزًا غاليًا وكبيرًا على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى.

وبعد مواجهة اليوم حافظ محمود علاء مدافع الزمالك على صدارة الهدافين برصيد 12 أهداف بينما جاء أحمد على مهاجم المقاولون وبيكلى مهاجم المقاصة ومحمود كهربا لاعب الزمالك وحسام باولو مهاجم الداخلية فى المركز الثانى برصيد 9 أهداف بينما حل فى المركز الثالث كلا من صلاح أمين لاعب النجوم وكينو لاعب بيراميدز وجون أنطوي لاعب المقاصة وإبراهيما نداي لاعب دجلة برصيد 7 أهداف بينما حل فى المركز الرابع شيلونجو لاعب الإسماعيلى ومحمد رجب لاعب الانتاج الحربي ومصطفى محمد لاعب طلائع الجيش وإسلام رشدى لاعب الجونة برصيد 6 أهداف.