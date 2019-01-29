شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا مافيا".. شاهد أجاى نجم الأهلى يحتفل بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النيجيرى جونيور أجاى، لاعب النادى الأهلى، بعيد ميلاده الـ23، حيث إنه من مواليد مثل هذا اليوم 29 يناير، عام 1996.
أجاى فاجأ متابعيه عبر موقع "إنستجرام" باحتفاله بعيد ميلاده على أنغام أغنية "مافيا" للفنان محمد رمضان.
وظهر أجاى يرقص على أغنية الفنان محمد رمضان، وعلق قائلاً: "بهذه الطريقة أحتفل بعيد ميلادى".
يذكر أن أغنية مافيا للفنان محمد رمضان، حققت انتشارًا ونجاحًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر عدد كبير من نجوم الفن والرياضة يرقصون على أنغامها.
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