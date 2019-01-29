شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة ترصد سباب جماهير الزمالك للحكم محمود البنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا "سوبر كورة" جانب من اعتراضات جماهير الزمالك على الحكم محمود البنا خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 20 من الدورى وانتهت بفوز الفارس الأبيض برباعية مقابل هدف وحيد. لمتابعة الفيديو من الرابط التالي:

كانت هذه تفاصيل خبر كاميرا سوبر كورة ترصد سباب جماهير الزمالك للحكم محمود البنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.