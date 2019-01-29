شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 29 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 29 / 1 / 2019 شهدت العديد من الأحداث والأخبار المهمة التى نرصدها في السطور التالية:

فى خطاب رسمى.. الأهلي يستفسر من اتحاد الكرة عن عدم تطبيق الـ"VAR"

أرسلت إدارة النادى الأهلى خطابًا إلى اتحاد كرة القدم، مساء اليوم، الثلاثاء، تطلب فيه الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية «VAR» حتى الآن. ويأتى خطاب الأهلى بعدما سبق وتلقى النادى خطابًا من اتحاد الكرة فى أكتوبر الماضى يُفيد بحرص الأخير على تحقيق العدالة الكاملة بين كل الأندية، وأن هناك حرصًا شديدًا على تطبيق مبدأ اللعب النظيف وفقًا لمبادئ "فيفا"، وأن وسائل التكنولوجيا الحديثة «VAR»، سيتم العمل بها ابتداءً من يناير الذى قارب على الانتهاء، ولم تكن هناك أى خطوات إيجابية من جانب الاتحاد

رحلة تنزانيا تُهدد بتأجيل مباراة الأهلي مع الحدود

يواجه فريق الأهلى أزمة فى رحلته إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، فى الجولة الرابعة من دورى رابطة الأبطال، والمحدد لها 12 فبراير المقبل.

وبدأت الأزمة عندما أجبرت خطوط الطيران المتاحة للسفر حتى الآن فريق الأهلى على السفر فجر يوم 8 فبراير، وهو اليوم المحدد لمباراته مع حرس الحدود فى بطولة الدورى وعليه، لابد من تأجيل مباراة الأهلى والحرس، خاصة أن خطوط الطيران لا تزال لا تتيح للأهلى فرصة أداء المباراة ثم السفر إلى تنزانيا.

ويتطلع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن يجد لها حلًا للسفر خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن الأهلى من أداء مباراة الحدود قبل السفر.

رسميًا.. الأهلي يطلب حكامًا أوروبيين لمباراتي الزمالك وبيراميدز

أرسلت إدارة النادى الأهلى خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراتى الأهلى مع كلٍ من الزمالك وبيراميدز فى بطولة الدورى، وأكّدت إدارة الأهلى أن يكون الحكام من أوروبا، وأصحاب سيرة ذاتية ناصعة فى البطولات القارية والعالمية. وفاز الأهلى على وادى دجلة أمس، الإثنين، فى الجولة العشرين لبطولة الدورى فيما يستعد المارد الأحمر لمواجهة سيمبا التنزانى يوم السبت المقبل فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الأهى يفسخ عقد«كوليبالي» بالتراضى

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن فسخ التعاقد مع المالي ساليف كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي.وحصل اللاعب على حقوقه وفقًا للاتفاق الذي أجري معه، وأكّد حرصه على العلاقة الطيبة التي تربطه مع الأهلي ومسئوليه. كان الأهلي قد ضم كوليبالي الصيف الماضي قادمًا من مازيمبي الكونغولي في صفقة انتقال حر قبل أن يُقرر الجهاز الفني للأحمر رفع اسم اللاعب من القائمة من أجل قيد الأنجولي جيرالدو بدلاً منه.

الأهلي يفقد ياسر إبراهيم في مباراة سيمبا التنزانى للإصابة

قال ياسر إبراهيم مدافع الأهلى فى تصريحات صحفية إنه يُعانى من شد فى العضلتين الضامة والخلفية سيُبعده عن الملاعب فترة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام.

وخرج ياسر إبراهيم من مباراة وادى دجلة أمس، الإثنين، بالدورى التى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف، وبذلك يغيب ياسر إبراهيم عن مباراة سيبما التنزانى ببرج العرب السبت المقبل فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

وانضم ياسر إبراهيم للأهلى فى يناير الجارى قادمًا من سموحة.

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