- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد مباريات الثلاثاء 29 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 29 / 1 / 2019، إقامة مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى الممتاز من الجولة العاشرة، حيث استضاف الزمالك نظيره مصر المقاصة، وفاز الفريق الأبيض بنتيجة ثقيلة 4/1 بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب بتروسبورت.
الزمالك ينصب السيرك ويهزم المقاصة برباعية
واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محققًا فوزًا غاليًا وكبيرًا على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى.
ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 45 نقطة بينما ياتى بالمركز الثانى بيراميدز برصيد 39 وياتى فريق الاهلى بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد مباريات الثلاثاء 29 / 1 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.