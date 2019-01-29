شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد مباريات الثلاثاء 29 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 29 / 1 / 2019، إقامة مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى الممتاز من الجولة العاشرة، حيث استضاف الزمالك نظيره مصر المقاصة، وفاز الفريق الأبيض بنتيجة ثقيلة 4/1 بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب بتروسبورت.

الزمالك ينصب السيرك ويهزم المقاصة برباعية

واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محققًا فوزًا غاليًا وكبيرًا على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 45 نقطة بينما ياتى بالمركز الثانى بيراميدز برصيد 39 وياتى فريق الاهلى بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة .