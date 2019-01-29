شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن غلق باب صفقات الشتوية بعد رباعية المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن النادى لن يبرم صفقات شتوية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير الحالى.

أوضح أمير مرتضى بعد الفوز على المقاصة برباعية فى الدوري أن الزمالك يسير بخطى ثابتة في الدوري بعد حصد الثلاث النقاط ولن نضم وجوهًا جديدة.

واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محققًا فوزًا غاليًا وكبيرًا على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى، تقدم محمود علاء بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء من كرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة فى المرمى، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه من ضربة جزاء، وفى الشوط الثانى أحرز التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك هدفين لفريقه فى الدقيقتين 58 و72 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء نجح باولن فوافى صانع ألعاب المقاصة من إحراز هدف فريقه الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.