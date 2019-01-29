شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينصب السيرك ويهزم المقاصة برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محققًا فوزًا غاليًا وكبيرًا على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى.

تقدم محمود علاء بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء من كرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة فى المرمى، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه من ضربة جزاء.

وفى الشوط الثانى أحرز التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك هدفين لفريقه فى الدقيقتين 58 و72 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء نجح باولن فوافى صانع ألعاب المقاصة من إحراز هدف فريقه الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة محلقًا فى صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 30 نقطة وما زال فى المركز الرابع.

لم يمكث لاعبو الفريقين كثيرًا لفترة جس النبض وبادر لاعبو المقاصة بالضغط على لاعبى الزمالك ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات الثنائى شيمس بيكلى وباولن فوافى فى منطقة وسط الملعب، وفى الدقيقة الثانية أطلق فوافى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بسلام على عماد السيد حارس الزمالك.

وفى الدقيقة 10 انفرد محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك بمرمى المقاصة واطلق كرة قوية تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة.

حاول لاعبو الزمالك فى الربع الثانى من اللقاء امتلاك منطقة المناورات وبناء الهجمات عن طريق منتصف الملعب وتوزيع الكرات لظهيرى الجنب حازم إمام وبهاء مجدى، إلا أن ذلك قابله دفاع محكم من لاعبى المقاصة الذين قاموا بالضغط على لاعبى الأبيض من منطقة وسط الملعب التى شهدت صراعًا قويًا بين اللاعبين.

وفى الدقيقة 22 يحتسب محمود البنا حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة للمقاصة يسددها ميدو جابر على شمال عماد السيد حارس الزمالك.

ينشط فى ربع الساعة الأخيرة من الشوط الأول الثلاثى محمود كهربا ويوسف أوباما وحازم إمام الذى يقوم بصناعة العديد من العرضيات من الجانب الأيمن بفضل سرعاته الكبيرة التى فشل لاعبو المقاصة فى إيقافها بشتى الطرق حتى نجح الفارس الأبيض ومن إحدى العرضيات فى إحراز الهدف الأول عن طريق محمود علاء فى الدقيقة 42، وبعدها بخمس دقائق يحتسب محمود البنا ضربة جزاء يضعها محمود علاء على يمين أحمد عادل حارس المقاصة يطلق بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك على المقاصة بهدفين نظيفين.

امتلك لاعبو الزمالك زمام المباراة تمامًا ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات أوباما وكهربا ومن أمامهما المغربى خالد بوطيب الذى حل بديلاً بدلاً من عمر السعيد وبالفعل فى الدقيقية 72 يحرز فرجانى ساسى الهدف الثانى له والرابع لفريقه.

بدأ الشوط الثانى بمحاولات لاعبى المقاصة العودة للمباراة عن طريق الضغط بطول الملعب لإحراز الهدف الأول، إلا أن لاعبي الزمالك نجحوا فى امتصاص حماس لاعبى المقاصة فى ربع الساعة الأولى من الشوط الثانى.

وفى الدقيقة 58 قام يوسف أوباما بعمل هجمة عنترية ودخل منطقة الجزاء ليتسلمها النجم التونسى فرجانى ساسى الذى ينفرد بمرمى المقاصة ويضعها من فوق أحمد عادل عبدالمنعم معلنًا عن الهدف الثالث للمارد الأبيض.

عقب الهدف الرابع امتلك لاعبو الزمالك زمام المباراة تمامًا ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات أوباما وكهربا ومن أمامهم المغربى خالد بوطيب الذى حل بديلاً بدلاً من عمر السعيد وبالفعل فى الدقيقية 72 يحرز فرجانى ساسى الهدف الثانى له والرابع لفريقه.

بعدها يضيع لاعبو الزمالك العديد من الفرص السهلة ويتألق أحمد عادل عبد المنعم الذى يتصدى للعديد من الانفرادات من خالد بوطيب، وفى الدقيقة 85 يشهر محمود البنا الكارت الأحمر فى وجه حازم إمام الذى تلفظ بألفاظ مشينة ضد الحكم المساعد.



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة (13)



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة



مباراة الزمالك و مصر المقاصة