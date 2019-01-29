- 1/23
- 2/23
- 3/23
- 4/23
- 5/23
- 6/23
- 7/23
- 8/23
- 9/23
- 10/23
- 11/23
- 12/23
- 13/23
- 14/23
- 15/23
- 16/23
- 17/23
- 18/23
- 19/23
- 20/23
- 21/23
- 22/23
- 23/23
شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يلتحق بطارق حامد فى الغياب عن الزمالك أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمود كهربا لاعب الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام النجوم في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 9 فبراير المقبل بسبب الإيقاف.
وتلقى محمود كهربا الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك أمام مصر المقاصة التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب بتروسبورت وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.
وبذلك سغيب كهربا مع طارق حامد عن مواجهة الزمالك والنجوم.
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
مباراة الزمالك والمقاصة
كانت هذه تفاصيل خبر كهربا يلتحق بطارق حامد فى الغياب عن الزمالك أمام النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.