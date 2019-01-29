شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يلتحق بطارق حامد فى الغياب عن الزمالك أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمود كهربا لاعب الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام النجوم في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 9 فبراير المقبل بسبب الإيقاف.

وتلقى محمود كهربا الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك أمام مصر المقاصة التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب بتروسبورت وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبذلك سغيب كهربا مع طارق حامد عن مواجهة الزمالك والنجوم.



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة



مباراة الزمالك والمقاصة