مصراوي - كتب - عمر قورة
تصوير- نادر نبيل:
حقق الزمالك فوزا عريضا على مصر المقاصة بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري.
وبهذا الفوز، يقترب الزمالك بخطوة جديدة نحو التتويج باللقب بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة من 18 مباراة، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 30 نقطة بالمركز الرابع.
ملخص المباراة:
بدأ الزمالك الضغط مبكرا وكاد أن يفتتح التسجيل بعد مرور 10 دقائق بعدما أطلق محمود كهربا تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، لكن نجح الحارس أحمد عادل عبدالمنعم...
كانت هذه تفاصيل خبر بإبداع علاء وساسي.. الزمالك يمطر شباك المقاصة برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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