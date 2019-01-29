تقرير.. توقف 11 يومًا يمنح ليفربول 3 إيجابيات أمام ليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

اختتم ليفربول تدريباته استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي غدا الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بـ60 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي وصيف الجدول، ستنتظره ليلة الأربعاء مباراة قوية خاصة أن المنافس استطاع أن يحرج كبار بريميرليج هذا الموسم، بالفوز على تشيلسي ومانشستر سيتي.

ومنذ مباراة ليفربول وكريستال بالاس الأخيرة والتي أقيمت في 19 يناير الجاري لم يخض الريدز أي مباراة رسمية، مما منح مدربه يورجن كلوب العديد من الإيجابيات، وهذا ما نستعرضه في التقرير التالي:

- ضغط المباريات:

عانى ليفربول في الفترة الأخيرة من سلسلة مباريات متتالية خاصة في شهر ديسمبر حيث خاض الريدز سبع مباريات أمام إيفرتون وبيرنلي وبرنموث ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وأخيرًا آرسنال، كما خاض الأحمر ثلاث مباريات حتى الآن في يناير أمام مانشستر سيتي وبرايتون وأخيرًا كريستال بالاس.

وبالطبع يحتاج كلوب ولاعيبه فرصة لالتقاط الأنفاس خاصة أن متصدر الدوري أمامه العديد من التحديات سواء كانت محلية أو أوروبية من خلال مواجهة ليستر ووستهام وبرونموث قبل أن يستقبل الريدز في البطولة الأوروبية نظيره بايرن ميونيخ في ذهاب دور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

- إعادة الحسابات:

رغم خروج ليفربول من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على يد تشيلسي بجانب الوداع المبكر من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة من وولفرهامبتون (2-1) إلا أن رفاق المدرب كلوب أمامهم الفرصة لإعادة الحسابات من جديد خاصة أن الأحمر يتصدر مسابقة الدوري وأمله الحفاظ على القمة حتى نهاية المشوار المحلي.

ليفربول في بداية العام الجديد تعرض لضربة قوية بالخسارة على يد منافسه مانشستر سيتي (2-1) في موقعة الاتحاد إلا أن الريدز تمكن سريعًا من استعادة ذاكرة الانتصارات من خلال الفوز على برايتون وكريستال بالاس إلا أن أداء آخر مباراتين لم يكن مرضي للجماهير رغم النتيجة.

- فرصة للمصابين:

تعرض ليفربول لأكثر من ضربة في الفترة الأخيرة على مستوى الإصابات خاصة في الجانب الدفاعي، حيث يعاني ألكسندر آرنولد من إصابة وأصبح فيرجيل فان دايك مهددا بالغياب.

وفي ظل غياب جيمس ميلنر بداعي الإيقاف، قد يستعيد ليفربول أمام ليستر سيتي خدمات كل من جو جوميز وديان لوفرين في الدفاع، وثنائي الوسط فينالدوم وفابينيو.

وتحدث كلوب عن حالة المصابين قبل مباراة الأربعاء حيث أكد مدرب ليفربول أن أرنولد حالته في تحسن لكن من الصعب أن يكون متواجدًا في مواجهة الثعالب.