بالفيديو.. حازم إمام عن طرده: "مبنلعبش في الجنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

علق حازم إمام، قائد والمدافع الأيمن لنادي الزمالك، على واقعة طرده المباشرة من مباراة الزمالك ومصر المقاصة، بأنه قال للحكم أنهم لا يلعبون في "الجنة" كي يتم اشهار البطاقات الحمراء بعد أي موقف.

وقام الحكم محمود البنا، بطرد حازم إمام مباشرة، خلال مباراة الزمالك والمقاصة بملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء فاز به الزمالك 4-1.

وقال حازم إمام لقناة "أون سبورت" بعد المباراة "كنت أتحدث مع إبراهيم على الكرة، وجدت المساعد يشير للحكم من بعيد بأن يشهر البطاقة الحمراء في وجهي".

واختتم "لم اتحدث مع الحكم، قلت له نحن لا نلعب في الجنة، حتى يتم اشهار البطاقة الحمراء بعد كل خطأ في وجه اللاعبين".