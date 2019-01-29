أمير مرتضى يعرض على سيد عبد الحفيظ تحكيم مباريات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي بخصوص الحكم محمود البنا.

وكان سيد عبد الحفيظ، قد استنكر عدم تحكيم محمود البنا مباريات الزمالك، لمطالعة التصريحات كاملة.. اضغط هنا

قال منصور، عقب مباراة فريقه أمام المقاصة مساء اليوم الأبعاء،:"كابتن سيد قال على محمود البنا لا يحكم للزمالك ثم أصبح هو حكم المباراة لا أعلم إذا كانت لجنة الحكام قد أخذت بحديثه أم لا ولكن لو تريد تحكيم مباريات الزمالك شخصيًا أو أي شخص أخر لا يوجد مشكلة فالزمالك سيفوز".

وفاز الزمالك على نظيره مصر المقاصة برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري.

وبخصوص المباراة قال المشرف على الكرة في نادي الزمالك: "اللقاء كان صعبًا لأنه جاء بعد مباراة بيراميدز ولكن رغم الغيابات مثل حمدي النقاز وعبد الله جمعة الفريق كان قدر المسؤولية والفريق صاحب الشخصية أو يريد الفوز بالبطولة هو من يفوز بأي لاعب والجميع كان اليوم على قدر المسؤولية مثل حازم إمام وبهاء مجدي وغيرهم ممن لم يشاركوا منذ فترة".

وأوضح أمير أن مجلس إدارة الزمالك لا ينوي تدعيم صفوف فريقه خلال الانتقالات الشتوية بأي لاعب أخر:"التدعيمات في أضيق الحدود ودعمنا فريقنا بصفقتين ولا نحتاج أكثر من ذلك.. ففي موسم الانتقالات الشتوية الجارية كنا نريد الحفاظ على اللاعبين فلاعبين جُدد وينسجموا خير من لاعبين كُثر لن ينسجموا".

وكان الزمالك قد تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع أحمد سيد "زيزو"، قادمًا من موريرينسي البرتغالي و خالد بو طيب من مالاتياسبور التركي.