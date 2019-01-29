تعرف على تشكيل برايتون أمام فولهام في البريمرليج

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أعلن الجهاز الفني لفريق برايتون الإنجليزي تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراته أمام فولهام المقرر انطلاقها بعد قليل، على ملعب كرافين كوتاج، من مواجهات الجولة الـ24 من عمر مسابقة البريمرليج.
ونشر الحساب الرسمي لبرايتون على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تشكيل الفريق الذي وجاء كالأتي:
ويحتل برايتون المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، بينما يقع فولهام في المركز القبل الأخير برصيد 14 نقطة.
ويذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
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