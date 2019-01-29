شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية لمواجهة بيرنلي والان مع التفاصيل

أعلن اولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، تشكيل الفريق لمواجهة منافسه بيرنلي في الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ويدخل مانشستر يونايتد هذا اللقاء في المركز السادس برصيد44 نقطة، بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الخامس، وفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع. ويتطلع مانشستر يونايتد للظفر بنقاط المباراة لكي يرفع رصيده الي 44 نقطة، مع انتظاره تعثر تشيلسي صاحب المركز الرابع. وجاءت التشكيلة علي النحو التالي: دي خيا يونج_ ليندليوف_ جونز_ شو بوجبا_ماتيتش_بيريرا راشفورد_لوكاكو_ ماتا

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