شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل وست هام يونايتد أمام وولفرهامبتون والان مع التفاصيل
أعلن الجهاز الفني لفريق وست هام الإنجليزي عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراته أمام وولفرهامبتون، المقرر انطلاقها بعد قليل، على ملعب مولينيو، ضمن مواجهات الجولة الـ24 من عمر مسابقة البريمرليج.
ونشر الحساب الرسمي لوست هام على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تشكيل الفريق،وجاء التشكيل كالأتي:
ويحتل وست هام المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بينما يقع وولفرهامبتون في المركز الـ8 برصيد 32 نقطة.
ويذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت لصالح وولفرهامبتون بنتيجة هدف نظيف.
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