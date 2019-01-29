شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام نيوكاسل بالبريميرليج والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد التي تقام بتمام العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل السيتي كالتالي.
إيدرسون, ووكر, ستونز, لابورت, دانيلو, فيرناندينيو, دي بروين, ديفيد سيلفا, ساني, سترلينج, أجويرو.
يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.
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