شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة آرسنال وكارديف سيتي والان مع التفاصيل
السعودية نيوز365- أعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي تشكيل فريقه الذي سيخوض به المباراة بعد قليل أمام نظيره كارديف سيتي باستاد الإمارات في إطار الأسبوع الرابع والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.
وشهد التشكيل عودة ميسوت أوزيل إلى التشكيل الأساسي وكذلك المصري محمد النني، وتواجد الثنائي إيمريك أوباميانج وألكساندر لاكازيت في الهجوم.
وضم التشكيل كلًا من :
حراسة المرمى: بيرند لينو.
الدفاع: ليشتشتاينر، موستافي، مونريال، كولاسيناس.
الوسط: محمد النني، جيندوزي، توريرا.
الهجوم: أوزيل، أوباميانج، لاكازيت.
كما أعلن نيل وارنوك المدير الفني لنادي كاريف ستي الإنجليزي تشكيل فريقه للمباراة.
وجاء التشكيل كالآتي:
ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بالفوز في 13 مباراة والتعادل في خمس مواجهات والخسارة في مثلهم، بينما يأتي فريق كارديف سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 مناسبات والهزيمة في 14 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة آرسنال وكارديف سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.