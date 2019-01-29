شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة آرسنال وكارديف سيتي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي تشكيل فريقه الذي سيخوض به المباراة بعد قليل أمام نظيره كارديف سيتي باستاد الإمارات في إطار الأسبوع الرابع والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل عودة ميسوت أوزيل إلى التشكيل الأساسي وكذلك المصري محمد النني، وتواجد الثنائي إيمريك أوباميانج وألكساندر لاكازيت في الهجوم.

وضم التشكيل كلًا من :

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: ليشتشتاينر، موستافي، مونريال، كولاسيناس.

الوسط: محمد النني، جيندوزي، توريرا.

الهجوم: أوزيل، أوباميانج، لاكازيت.

كما أعلن نيل وارنوك المدير الفني لنادي كاريف ستي الإنجليزي تشكيل فريقه للمباراة.

وجاء التشكيل كالآتي:

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بالفوز في 13 مباراة والتعادل في خمس مواجهات والخسارة في مثلهم، بينما يأتي فريق كارديف سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 مناسبات والهزيمة في 14 مباراة.