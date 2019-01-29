شكرا لقرائتكم خبر عن سمير نصري يعترف بتناوله للمنشطات والان مع التفاصيل
الخليج 365 _ اعترف الفرنسي سمير نصري لاعب ويستهام يونايتد، بتناوله للمنشطات عندما كان لاعبا في إشبيلية.
وقال نصري في تصريحات لجريدة <<ليكيب الفرنسية>>إنه كان في أجازة مع العائلة وعانى من فيروس غير معروف أصابه ببعض الأعراض غير المحتملة.
وبعد ذلك، نصحه أحد الأصدقاء للذهاب إلى أحد الأطباء في إشبيلية، حيث كان يلعب حينها نصري معارًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأثناء العلاج، تناول نصري قطرات من بعض العقاقير التي صنفت كفيتامينات لتساعده في التغلب على هذا الفيروس، واتضح بعدها أنها كانت تحتوي مواد محظورة.
وقد تم ايقاف نصري لمدة 18 شهرا عن لعب كرة القدم.
ويذكر ان نصري انضم لصفوف ويستهام الإنجليزي، في الانتقالات الشتوية الحالية.
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