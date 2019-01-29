شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيلة الرسمية لمباراة هيدرسفيلد تاون وإيفرتون في الدوري الأنجليزي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن جان سيويرت وماركو سيلفا تشكيلة مباراة هيدرسفيلد تاون وإيفرتون والتي تجمع الفريقان بعد أقل من ساعة على ملعب غالفارم لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم وجاءت تشكيلة هيدرسفيلد تاون الرسمية كالآتي :- حراسة المرمى : جوناس لوسل

خط الدفاع : فلوران هادير غجوناج ، ماتياس يورغنسن ، كريستوفر شيندلر ، تبرينس كونغولو.

خط الوسط : جونينهو ياكونا ، جوناثان هوغ ، إيلياس كاتشونجا ، جايسون بونشيون ، دياخاي.

خط الهجوم : ستيف موني. فيما جاءت تشكيلة نادي إيفرتون على النحو التالي :- حراسة المرمى : جوردان بيكفورد.

خط الدفاع : كولمان ، مايكل كين ، كيرت زوما ، لايتون بينس ، توم ديفيس.

خط الوسط : اندريه جوميز ، بيرنارد إنيسيو ، غيلغي سيغوردسون ، ريتشاردليسون

خط الهجوم : جينك توسن.

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