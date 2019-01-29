شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة النجوم والان مع التفاصيل

الخليج 365- تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة النجوم المقبلة والتي تجمع الفريقان يوم التاسع من شهر فبراير المقبل لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء غياب متوسط الميدان طارق حامد بسبب تحصله على الإنذار الثالث في مباراة المارد الأبيض ومصر المقاصة الآن على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة العشرين وذلك بعد إلتحام قوي مع الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الفيومي.

وكان طارق حامد قد تحصل على البطاقة الصفراء الأولى أمام نادي الداخلية قبل أن يتحصل على بطاقة أخرى في مباراة حرس الحدود ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة التي خسرها الفريق في الدور الأول بهدف مقابل لا شيء سجله صلاح أمين.