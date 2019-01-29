تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة نابولي بكأس إيطاليا

الخليج 365- أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نابولي التي تقام على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي.

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع:أباتي - ماتيو - رومانيولي - ديجو لاكسالت

خط الوسط: كيسي - باكايوكو - باكويتا

خط الهجوم" كاتستيلو - بياتك - بوريني

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ناديي الأسبوع الحالي بعدما سبق وأن التقيا السبت الماضي بملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الإيطالي "الكالتشيو"، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويأمل ميلان في فك حالة النحس التي تلازمه أمام نابولي بعد عدم فوزه في أخر 9 مواجهات أمام الفريق الجنوبي منذ عام 2014.