شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة نابولي بكأس إيطاليا والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نابولي التي تقام على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا.
وجاء تشكيل ميلان كالتالي.
حراسة المرمى: دوناروما
خط الدفاع:أباتي - ماتيو - رومانيولي - ديجو لاكسالت
خط الوسط: كيسي - باكايوكو - باكويتا
خط الهجوم" كاتستيلو - بياتك - بوريني
بينما جاء تشكيل نابولي كالاتي.
حراسة المرمى: ميرت
خط الدفاع: مالكويت - كوليبالي - ماكسيموفيتش- غلام
خط الوسط: فايبان - ألالن - دياوارا - زيلينسكي
خط الهجوم: إنسيني - ميليك
ويأمل ميلان في فك حالة النحس التي تلازمه أمام نابولي بعد عدم فوزه في أخر 9 مواجهات أمام الفريق الجنوبي منذ عام 2014.
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