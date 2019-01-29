الان تتابع #الاتحاد يحزن جمهوره من جديد و يتعادل مع #الشباب #الاتحاد_الشباب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

استمر نادي الاتحاد في النتائج السلبية هذا الموسم وتعادل سلبياً أمام نظيره الشباب، ليرتفع رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز قبل الأخير وبفارق أربع نقاط عن أحد .

وعلى الجانب الآخر وصل الشباب إلى النقطة 33 في المركز الثالث وبفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وفاز الاتفاق على نظيره الرائد بهدفين لهدف، حيث سجل كل من كريستيان جوانكا هدفي الاتفاق في الدقائق 9، 46 على الترتيب وسجل محمد العمري هدف الرائد في الدقيقة 9