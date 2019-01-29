شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يضع شرطاً لاستمرار «سباليتى» مع «النيراتزورى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن نادى إنتر ميلان الإيطالى، وضع مدربه لوتشيانو سباليتى على حافة الخطر، بعدما أبلغه بشرطه الوحيد لعدم الإطاحة به عقب نهاية الموسم الحالى.

وقالت الصحيفة إن الإدارة اشترطت على سباليتى الفوز بلقب على الأقل هذا الموسم، لتفادى قرار إقالته من منصبه.

وأشارت الصحيفة إلى وضوح رغبة ستيفن تشانج، رئيس النادى، وطلبه من مدرب «النيراتزورى» ضرورة التتويج بلقب قبل نهاية الموسم الحالى.

وطالب رئيس الإنتر بضرورة استمرار الفريق فى كأس إيطاليا والوصول للمباراة النهائية، قبل مواجهة لاتسيو، الخميس، فى الدور ربع النهائى. وأفادت تقارير صحفية عديدة بعزم إدارة النادى الاستعانة بخدمات المدرب الإيطالى أنطونيو كونتى، لخلافة سباليتى فى منصبه.

ودخل البرتغالى جوزيه مورينيو دائرة اهتمامات مسؤولى النادى أيضا، بعدما أقيل مؤخرا من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزى.

من جانبه، كشف أليساندرو ديل بييرو، أسطورة نادى يوفنتوس السابق، عن المشكلة التى يعانى منها إنتر ميلان.

وخسر الإنتر مطلع الأسبوع الحالى أمام تورينو (1-0)، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدورى الإيطالى.

وقال ديل بييرو، فى تصريحات لشبكة: «سكاى سبورتس»: «مشكلة إنتر ميلان هى الوضع العام، ولهذا السبب قررت الإدارة التعاقد مع بيبى ماروتا».

وأضاف: «بعض الأوضاع فى النادى تنهار، كل يوم أقرأ فى الصحف عن تجديد عقد قائد الإنتر ماورو إيكاردى، أو مشاكل ناينجولان، وأخيرًا موقف بيريسيتش».

وواصل: «هذا لا يمكن أن يكون فى الصحف، هذه الأشياء يجب أن تدار بطريقة أخرى، داخل النادى وفى غرف خلع الملابس. إنتر لديه فريق قوى جدًا، لكن عليه إيجاد السلام العقلى، لأنه فى شهر ديسمبر من كل عام، يبدأ الانهيار».

فى شأن آخر، يسعى نادى موناكو الفرنسى، لحسم صفقة قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية من صفوف إنتر ميلان الإيطالى.

وبحسب شبكة «سكاى سبورت» الإيطالية، فإن موناكو مهتم بضم البرازيلى جواو ميراندا، لاعب النيراتزورى.

وأضافت الشبكة أن إنتر ميلان حال موافقته على الصفقة، سيُكثف من بحثه لإيجاد بديل، خاصًة أنه لم يتبق الكثير من الوقت على نهاية سوق الانتقالات.

وكان روما قد أبدى رغبته فى ضم اللاعب البرازيلى، خاصة مع قلة مشاركته مع إنتر ميلان هذا الموسم، ورغبته فى الرحيل.

فيما اقترب أرسنال الإنجليزى من التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» إن الكرواتى إيفان بيريسيتش لن يكون ضمن تشكيلة إنتر ميلان التى ستلعب أمام تورينو، فى إطار الجولة الـ21 من الدورى الإيطالى.

وبررت الصحيفة غياب بيريسيتش المحتمل عن المباراة، كونه عازمًا على الانتقال إلى الدورى الإنجليزى، بجانب رغبة إنتر ميلان فى بيعه.