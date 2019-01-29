شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الريال تُطالب بإبعاد «بيل» عن التشكيلة الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طالبت جماهير ريال مدريد الإسبانى بإقصاء لاعبها الويلزى جاريث بيل من تشكيلة الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم كونه ثانى هدافى الفريق بعد الفرنسى كريم بنزيمة.

وسجل النجم الويلزى 11 هدفا فى كل المسابقات منذ بداية الموسم الحالى، ليصبح ثانى هداف الفريق خلف بنزيمة الذى سجل 15 هدفا.

ولم يمنع ذلك جماهير الفريق الملكى من المطالبة بإقصائه من تشكيلة الفريق خلال الفترة المقبلة فى الاستفتاء الذى أجرته صحيفة «آس» الإسبانية.

واختار 54.10% من الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء إقصاء جاريث بيل من تشكيلة الفريق، فيما فضل 36.98% أن يكون الإسبانى لوكاس فاسكيز هو من يجلس على مقاعد البدلاء لصالحه.

ونال الشاب البرازيلى فينيسيوس جونيور ثقة جماهير الفريق الملكى، حيث لم يصوت على إسقاطه من تشكيلة الفريق سوى 8.91% من الذين شاركوا فى التصويت. وذهب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسبانى، إلى غرف ملابس الفريق، بعد الفوز على إسبانيول، الأحد الماضى، لتهنئة اللاعبين.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، إن بيريز توجه إلى غرف ملابس الفريق بعد الفوز على إسبانيول وتحدث مع المدرب سانتياجو سولارى واللاعبين.

وأوضحت أن بيريز كان مهتمًا بالإصابة التى تعرض لها قائد الفريق سيرجيو راموس، وأجبرته على الخروج من المباراة فى الشوط الثانى، كما تحدث مع رافائيل فاران بسبب الطرد الذى تعرض له.

وأشارت إلى أن بيريز هنأ بشكل خاص كلا من فينيسيوس جونيور والشاب ريجيلون، كما أشاد بمستوى بقية اللاعبين.

ويسعى فريقا ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع موهبة إسبانية مميزة، خلال الفترة المقبلة، حيث يشتعل الصراع بين القطبين. وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن ريال مدريد وبرشلونة يكثفان جهودهما لضم دانى أولمو، لاعب دينامو زغرب الكرواتى، وناشئ البارسا السابق، الذى يرتبط بعقد حتى صيف 2021 مع ناديه.

وكان برشلونة أول ناد يهتم بضم أولمو وإعادته مرة أخرى، لكن هذا الاهتمام تسبب فى رد فعل سريع من ريال مدريد، الذى قدم 26 مليون يورو، بزيادة مليون يورو عن عرض البارسا.

وشارك صاحب الـ20 عاما فى 26 مباراة حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 أخرى، ولم يُفصح اللاعب عن رغبته، لكنه مؤخرًا صرح برغبته فى العودة إلى صفوف البارسا.

ورحل أولمو عن صفوف البارسا فى سن الـ16، وكان مؤخرًا ضمن المرشحين لجائزة الفتى الذهبى، التى تمنح للمواهب فى أوروبا.