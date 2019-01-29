شكرا لقرائتكم خبر عن «روبن» على أعتاب الدورى اليابانى الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت تقارير صحفية يابانية إلى أن لاعب بايرن ميونخ، بطل الدورى الألمانى فى المواسم الستة الماضية، الدولى الهولندى السابق آريين روبن يخطط للانتقال إلى فريق طوكيو اليابانى، بعد رحيله عن العملاق البافارى.

وكان الجناح الهولندى المخضرم، ابن الـ35 عاما، أعلن فى ديسمبر الماضى أنه سيترك بايرن ميونخ فى نهاية الموسم، وفى حال عدم تلقيه عرضا مهما سيضع حدا لمسيرته الاحترافية الحافلة بالإنجازات، أبرزها الفوز بلقب «البوندسليجا» سبع مرات، وارتداء قميص منتخب بلاده فى 96 مباراة، سجل خلالها 37 هدفا.

وسينضم روبن، حال انتقاله إلى الدورى اليابانى، إلى قافلة اللاعبين العالميين الذين سبقوه، على غرار كل من لاعب وسط برشلونة السابق وبطل العالم 2010 الإسبانى أندريس إنييستا، ومواطنه دافيد فيا والمهاجم الألمانى لوكاس بودولسكى مع فريق فيسل كوبى. كما يدافع المهاجم الإسبانى فرناندو توريس مع ألوان ساجان توسو.

وأشارت صحيفة «نيبون» الرياضية إلى أن هناك فرصة «سريعة الظهور» لرؤية روبن يلعب فى اليابان الموسم المقبل، وأضافت «عائلة روبن، والتى يعتقد أنها مؤثرة (فى قراره)، تبدو إيجابية بشأن قدومه إلى اليابان».

ونقلت الصحيفة عن مصادر مجهولة قولها «العديد من الأندية اليابانية مهتمة بـ(روبن)، ولكن فريق طوكيو قريب من التوقيع معه».

ورفض متحدث باسم النادى التعليق على هذه المعلومات، بعد اتصال من وكالة «فراس برس».

واحتل فريق طوكيو المركز السادس فى الدورى الموسم المنصرم.

وبحسب مصادر الصحف الألمانية أبدى إيندهوفن الهولندى الذى يشرف على تدريبه زميل روبن السابق فى المنتخب البرتقالى، مارك فان بومل، اهتمامه بالتعاقد مع لاعب بايرن، على غرار إنتر ميلان الإيطالى.

وكان روبن صرح لمجلة «كيكر» الألمانية الشهر الماضى، بأنه لا يملك أى خطط لما بعد نهاية الموسم الحالى، وقال: «الأمور ليست واضحة، ربما سأتوقف عن اللعب، إنها مسألة انتظار ومعرفة ما هى الاحتمالات».

وتابع: «فى حال حصلت على العروض، سوف آخذها بعين الاعتبار 100%». وفى حال كان هناك أى شىء جيد، فسألعب. ولكن إذا لم تكن هناك عروض مثالية، فقد يكون الأمر كذلك».

وأتم: «لدى ثلاثة أطفال ويجب أن يكونوا بدورهم سعداء. تلعب الأسرة دورا هاما فى كل قرار أتخذه».

وانضم روبن إلى بايرن ميونخ عام 2009، بعدما دافع عن ألوان فريقى تشيلسى الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى، وقاد النادى البافارى للفوز بدورى أبطال أوروبا على حساب مواطنه بوروسيا دورتموند (2-1) بتسجيله هدف الفوز.

وفاز لاعب الجناح الهولندى الدولى السابق بـ19 لقبا مع بايرن، واختير لأفضل لاعب فى «البوندسليجا» بعد عامه الأول فى ألمانيا.

فيما عاد روبن، لإثارة الشكوك مجددا حول جاهزيته البدنية قبل مواجهة باير ليفركوزن، السبت المقبل، فى الجولة الـ20 من الدورى الألمانى، ونشر الحساب الرسمى للنادى البافارى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أمس الثلاثاء، صورًا للثنائى روبن وفرانك ريبيرى، خلال خوضهما تدريبات منفردة.

وأوضح النادى أن اللاعبين تدربا بمفردهما، صباح أمس، بعيدًا عن التدريبات الجماعية للفريق البافارى، وكانت تدريبات بايرن الجماعية قد شهدت عودة روبن، أمس الأول، الاثنين، حيث شارك فى بعض أجزاء المران رفقة باقى زملائه. رغم ذلك، عاد روبن لمرافقة ريبيرى فى تدريبات منفردة، لتتأكد عدم جاهزيتهما حتى الآن للمشاركة مع الفريق فى المباراة المقبلة أمام ليفركوزن.