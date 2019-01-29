شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهدد باللجوء للفيفا بسبب ترتيب مباريات الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هدد نادي بيراميدز باللجوء للاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.



وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز.



وأصدر نادي بيراميدز البيان التالي

أصدرت إدارة نادي بيراميدز بياناً رسمياً أعلنت فيه إتباعها الطرق الشرعية لحفظ حقوق الفريق الأول لكرة القدم باللجؤ إلي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم لشكوى اتحاد الكرة في حالة عدم إلتزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإنهاء جميع مباريات الدور الأول لجميع لجميع الفرق في الدوري وكذلك الإعلان بشكل واضح عن جدول مباريات بطولة كأس مصر والذي لم يعلن عنه حتى الآن.

أوضح النادي أن قراره يأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية حيث أنه من غير المعقول أن يخوض بيراميدز مباريات في الدور الثاني للدوري وحتى الآن لم تخض أندية أخرى مباريات في الدور الأول للمسابقة.

النادي شدد على أنه لن يترك حقه بضرورة إصدار الاتحاد جدول محدد معلوم الملامح أسوة بما يحدث في دوريات دول العالم إلا بعد وكذلك الإعلان بشكل واضح عن مباريات دور الستة عشر بكأس مصر.

واستكمل النادي في بيانه بالتأكيد علي أن ما يحدث في جدول المسابقة غير عادل وغير منصف لافتقاده العداله بين جميع الفرق وفقا لما تنادي بيه لوائح الفيفا بعدم تفصيل المناخ لفرق بعينها.