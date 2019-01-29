شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على المقاصة بهدفين دون رد في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع نظيره مصر المقاصة باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 20 من عمر الدوري الممتاز بتقدم الزمالك بهدفين دون رد .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من عماد السيد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحازم إمام وبهاء مجدي في خط الدفاع وفرجاني ساسي وطارق حامد وإبراهيم حسن ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وحاول المقاصة مباغتة الزمالك مبكرا عن طريق انطلاقات الثلاثي الإفريقي الخطير بيكلي وفوافي وانطوي ويسدد فوافي الكرة لكنها تمر بجوار المرمى في الدقيقة الثانية من عمر المباراة .

ويحاول الزمالك فتح ثغرات بدفاع المقاصة عن طريق إبراهيم حسن لكن دفاع الفريق الفيومي يمنع الخطورة ويعود فوافي ليسدد الكرة في يد عماد السيد .

ويراوغ ساسي لاعب المقاصة في وسط الملعب ويحصل على خطأ بعدها يشن كهربا كرة خطيرة من لعبة “هات وخد” مع السعيد ويسددها كهربا قوية ينقذها الحارس أحمد عادل عبدالمنعم بصعوبة ويردها داخل المنطقة ويحاول عليها الزمالك مجددا لكنها لم تشكل خطورة في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة .

وتهدأ المباراة قليلا في وسط الملعب ويحاول أوباما ويمرر عرضية من الجانب الأيمن لكن دفاع المقاصة يشتت الكرة بعدها يحصل الزمالك على ضربة حرة وتمر كرة طولية من خارج منطقة الجزاء ويقابلها محمود علاء بلمسة رأسية ولكن حكم المباراة يحتسبها تسلل في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة .

ويرد المقاصة بهجمة وتسديدة قوية من ميدو جابر من ضربة حرة مباشرة وتمر بجوار مرمى الزمالك بقليل في الدقيقة 22 من عمر المباراة .

وفي الدقيقة 25 يهدر الزمالك فرصة جديدة بعد تمريرة يقابلها كهربا بتسديدة داخل منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار مرمى المقاصة .

وتعود المباراة من جديد لتنحصر في وسط الملعب بدون هجمات خطرة على كلا المرميين ويحاول بيكلي بتسديد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن عماد السيد ينقذ الكرة في الدقيقة 30 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة بعد عرقلة إبراهيم حسن الذي سدد الركلة لكنها تصطدم بحائط المقاصة وترتد ليسددها طارق حامد وتصدي من حارس المقاصة وترتد ليسددها كهربا إلى خارج الملعب .

وجاء الهدف في الدقيقة 42 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من طارق حامد من الجانب الأيمن لتجد محمود علاء الذي ضرب مصيدة التسلل وسددها بقدمه اليمنى على يسار الحارس أحمد عادل عبدالمنعم معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .