شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى السيتى بسبب تصريحات «جوارديولا» عن «كومبانى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، أن القائد فينسنت كومبانى لم يخض مباريات كافية فى المواسم الأخيرة ليضمن عقدا جديدا رغم الدور الذى لعبه فى نجاح النادى بالدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

وغاب كومبانى، الذى ينتهى عقده فى نهاية هذا الموسم، عن مباريات كثيرة بسبب الإصابات خلال المواسم القليلة الماضية وقال جوارديولا إن النادى سيناقش مسألة تمديد التعاقد مع اللاعب ووكيل أعماله.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد: «إنه لاعب رائع لكنه خاض مباريات قليلة فى السنوات الخمس الماضية»، وتابع: «لا يخالجنا أدنى شك فى قدراته. افتقدناه كثيرا أثناء غيابه. هو لاعب مؤثر. إنه قائد الفريق وأحد أفضل لاعبى قلب الدفاع فى العالم.. يجب وضع هذه الحقائق على الطاولة ومناقشتها مع اللاعب ووكيله واتخاذ أفضل قرار للجميع». ويلعب كومبانى فى مانشستر سيتى منذ 11 عامًا حيث بدأ مسيرته مع الفريق فى 2008 وفاز بسبعة ألقاب كبيرة من بينها ثلاثة ألقاب فى الدورى، لكن جوارديولا قال إن أى قرار بتمديد عقد مدافع بلجيكا لا يجب أن تتحكم فيه العواطف وحدها.

وأضاف جوارديولا: «النادى يعرف أهمية العواطف والروابط بين اللاعب وسيتى. يجب وضعها فى الاعتبار عند اتخاذ قرارات خاصة وأن اللاعب موجود هنا منذ فترة طويلة وساعدنا فى بلوغ ما وصلنا إليه الآن». وتابع: «فى الوقت ذاته لكل شىء نهاية كما يقولون».

فى سياق آخر، اقترب نادى شالكه الألمانى، من الإعلان عن ضم الويلزى رابى ماتوندو، لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى الواعد، خلال شهر يناير الحالى، بصفقة قد تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو. وكشفت صحيفة «بيلد» الألمانية عن موافقة «السيتزنز» على عرض الأزرق الملكى، الذى يتراوح ما بين 5 و7 ملايين يورو، نظير التعاقد مع المهاجم الويلزى، البالغ من العمر 18 عاما.