شكرا لقرائتكم خبر عن «موراى» يخضع لجراحة ناجحة فى الفخذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أندى موراى، لاعب التنس الأول عالميًا سابقًا، على إنستجرام، أنه خضع لجراحة فى الفخذ فى لندن.

وعانى موراى، 31 عامًا، الفائز بـ3 ألقاب فى البطولات الأربع الكبرى، لاستعادة مستواه منذ خضوعه لجراحة فى يناير 2018، وخرج من الدور الأول فى أستراليا المفتوحة.

وكان موراى أعلن قبل تلك البطولة أنها قد تكون الأخيرة فى مسيرته الاحترافية، وكتب موراى على إنستجرام، عقب الجراحة، الإثنين: «أملك الآن فخذًا حديديًا».

وتابع: «أشعر ببعض آثار الجراحة، لكننى أتمنى أن تضع نهاية للألم الذى كان يلازمنى فى الفخذ».

وسبق أن خضع موراى فى بادئ الأمر لجراحة فى الفخذ الأيمن فى يناير 2018 ولعب 15 مباراة منذ العودة إلى المنافسات فى يونيو الماضى.

وكان من المقرر أن يشارك فى بطولة مرسيليا المفتوحة الشهر المقبل، لكنه انسحب من البطولة الأسبوع الماضى.

فى سياق آخر، تمكن النجم الصربى نوفاك ديوكوفيتش من التتويج بلقب أستراليا المفتوحة، الأحد الماضى، بالتغلب فى النهائى على غريمه الإسبانى رافائيل نادال، ليحصد اللقب السابع له فى تلك البطولة طوال مسيرته الاحترافية، ويصبح أكثر من توج بها فى التاريخ.

ورفع ديوكوفيتش رصيده من الألقاب الكبرى، والتى تشمل بطولات الجراند سلام والأساتذة والبطولة الختامية للموسم، إلى 52 لقبًا، وبات يبتعد بلقب واحد فقط عن أكثر من توج بالألقاب الكبرى فى التاريخ النجم السويسرى روجر فيدرر، والذى يملك فى رصيده 53 لقبًا.

ويملك ديوكوفيتش معدل تتويج بالألقاب الكبرى أفضل من فيدرر، حيث توج النجم الصربى بألقابه الـ52 من إجمالى 173 بطولة كبرى يشارك بها، أى بمعدل التتويج بلقب كبير من

كل 3.3 بطولة كبرى يشارك بها.

أما فيدرر فتوج بألقابه الـ53 من إجمالى 223 بطولة كبرى شارك بها، أى بمعدل التتويج بلقب كبير من كل 4.2 بطولة كبرى يشارك بها. ويحتل رافائيل نادال المركز الثالث فى تلك القائمة برصيد 50 لقبًا توج بها من مشاركته فى 174 بطولة كبرى، أى بمعدل التتويج بلقب كبير من كل 3.5 بطولة كبرى يشارك بها.

وستكون المحطة القادمة لديوكوفيتش لزيادة رصيده من الألقاب الكبرى فى شهر مارس المقبل، وتحديدًا فى بطولة إنديان ويلز، أولى بطولات الأساتذة التسع فى العام، وسبق أن توج النجم الصربى بلقب تلك البطولة 5 مرات من قبل، وفى حال توج بلقبها هذا العام فسيعادل رقم فيدرر كأكثر من توج بالألقاب الكبرى فى التاريخ.