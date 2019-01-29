العين الإماراتي يعلن فسخ تعاقده مع المدرب ماميتش

فسخ نادي العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع مدرب الفريق، زوران ماميتش، بالتراضي.

وقالت إدارة العين الاماراتي في بيان رسمي، إنه أنهى عقد مدربه زوران ماميتش بالتراضي، وعيّن الجهاز الفني لفريق الرديف لقيادة الفريق الأول مؤقتا.